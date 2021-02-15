Коронавирус в Югре. Последние новости на 16 февраля 2021 года: скончались 2 человека Фото: pixabay.com

Пандемии коронавируса продолжается, на территории округа зарегистрировано 49 825 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 144 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. За сутки на COVID-19 обследованы 2 582 человека, что составляет 2958,55 случаев на 100 тысяч населения. Больше всего случаев заболевания за день зарегистрировано в Сургуте – 31 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 15 случаев, 18-29 лет – 17 случаев, 30-49 лет – 58 случаев, 50-64 лет –31, старше 65 лет – 23. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 140 случаев, в 2 случаях источник инфекции устанавливается, 2 случая завозных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжёлом состоянии находятся 77 пациентов, 41 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 2 человека скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 707 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 146 жителей Югры, за весь период пандемии излечились от коронавируса 47 360 югорчан.

Отметим, что за последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев COVID-19. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 086 090 случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Всем жителям Югры, а особенно входящим в группу риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.