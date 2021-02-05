В Югре при поддержке компании «Газпромнефть-Хантос» открылась фотовыставка «Красная зона»

В Государственном художественном музее Ханты-Мансийска открылась экспозиция «Красная зона». Ее создатели воплотили свою творческую идею благодаря поддержке «Газпромнефть-Хантоса» (дочернего предприятия «Газпром нефти») в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В своих работах фотографы показывают подвиг врачей. Их герои – медицинские работники «красной зоны» Окружной клинической больницы, работающие с пациентами с диагнозом COVID-19.

«Медицинских работников можно назвать героями нашего времени. От них во многом зависит жизнь людей, столкнувшихся с тяжелыми заболеваниями, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Фёдоров. - Именно врачи сегодня находятся на переднем рубеже борьбы с невидимым, но коварным и опасным врагом. В условиях пандемии как никогда важна поддержка медиков. В рамках корпоративной программы «Антивирус» компания уже передала в больницы средства индивидуальной защиты, тесты, дезинфекторы и необходимое оборудование. И также мы приняли решение поддержать и творческую идею фотографов. Благодаря выставке каждый человек своими глазами сможет увидеть то, что скрыто за тяжелым занавесом под названием «карантинная зона».

Профессиональные фотографы, дизайнеры и оформители смогли заинтересовать аудиторию и показать работу врачей без прикрас, тем самым призывая югорчан более ответственно относиться к своему здоровью.

«Для нас проект очень важен. Он показал нам, как мы изменились. В «красной зоне» идет проверка на прочность, выдержку, профессионализм, стрессоустойчивость. Мы стали другими: сильными, мудрыми, организованными. Нам кажется бесценной каждая минута человеческой жизни, мы знаем истинную суть командной работы, мы обрели понимание великого – в малом», - сообщил главный врач Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Елена Кутефа.

Выставка «Красная зона» стала первой после снятия ограничений на посещение культурных учреждений округа, среди ее посетителей присутствовала губернатор ХМАО – Югры Наталья Комарова.

С начала пандемии COVID-19 «Газпром нефть» и «Газпромнефть-Хантос» оказывает комплексную помощь врачам регионов. В рамках корпоративной программы «Антивирус» в мае 2020 года в медицинские учреждения Югры было направлено более 80 тыс. средств индивидуальной защиты, антисептических препаратов, тестов для проведения исследований методом ПЦР. В июне прошлого года компания дополнительно профинансировала приобретение средств медицинской защиты для врачей региона.

Помимо этого, «Газпромнефть-Хантос» организовал проведение на регулярной основе тестирование на коронавирус среди сотрудников, членов их семей и работников подрядных организаций, с целью недопущения распространения заболевания.

«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти», запущена в 2012 году. Объединила разрозненные социальные, гуманитарные и благотворительные проекты компании в новый формат – от спонсорства и донорства к системной работе с регионами, активными жителями и сотрудниками и собственным социальным проектам.