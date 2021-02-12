Коронавирус в Югре. Последние новости на 13 февраля 2021 года: больше всего случаев выявлено в Сургуте Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса продолжается и за минувшие сутки на территории Югры выявлено 130 новых случаев заболевания COVID-19 в 18 муниципалитетах. За сутки больше всего случаев выявлено в Сургуте – 28 человек. С марта зарегистрировано и лабораторно подтверждено 49 399 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 2933,25 случая на 100 тысяч населения. За день прошли обследование на коронавирус 3 202 человека. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 14 случаев, 18-29 лет – 11 случаев, 30-49 лет – 49 случаев, 50-64 лет – 36, старше 65 лет – 20. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 124 случая, 6 случаев завозных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 83 пациентов, 44 болеющих подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 3 человека скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 700 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 140 жителей региона, за весь период пандемии выздоровели от коронавируса 46 911 югорчан.

Роспотребнадзор рекомендует продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

За последние сутки в России выявлено 15 089 новых случаев COVID-19. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 042 837 случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.