Коронавирус в Югре. Последние новости на 11 февраля 2021 года: количество заболевших уменьшается Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 11 февраля 2021 года. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 93 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев за сутки выявлено в Сургуте. Всего за период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 49 149 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки на COVID-19 обследованы 4 412 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 86 пациентов остаётся тяжелым, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 2 человека скончались от коронавируса в Югре. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 694 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 227 человек, за весь период пандемии вылечились 46 527 жителей региона.

Из последних новостей: Югорчане проходят реабилитацию после COVID-19 в санатории «Юган». Оздоровление за первые две смены прошли 470 жителей округа.

В Югре снижается заболеваемость коронавирусом. Губернатор Югры провела заседание регионального оперативного штаба.

За последние сутки в России выявлено 14 494 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 012 710 случаев COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.