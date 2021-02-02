Коронавирус в Югре, последние новости на 3 февраля 2021 года: число заболевших уменьшается Фото: pixabay.com

Мы собрали для Вас последние новости о коронавирусе в Югре на 3 февраля 2021 года. За сутки заболел ещё 171 человек. Самые высокие цифры по заболеваемости зафиксированы в Сургуте – 74 человека. За сутки на COVID-19 обследовано 1 154 жителя региона. С марта число заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет 48 009 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 79 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё для 4 человек коронавирус оказался смертельным. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 672 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 256 человек, за весь период пандемии вылечились 44 829 жителей Югры.

В Нижневартовске лечат душевное состояние пациентов, перенесших COVID-19. Специалистами разработаны комплексные программы реабилитации;

Няганское инфекционное отделение окружной больницы вернулось к прежнему режиму работы. Такое решение принято из-за сокращения числа заболевших граждан, а также уменьшением числа тяжелых пациентов с ковидом, нуждающихся в стационарной помощи.

За последние сутки в России выявлено 16 643 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 3 884 730 случаев COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.