В Югре почтили память участников Сталинградской битвы Фото: МБУ "КДЦ "Октябрь"

В Ханты-Мансийске провели памятно-мемориальное мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. В мероприятии приняли участие губернатор Югры, Глава окружного центра Максим Ряшин, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Павел Завальный, руководители силовых структур и правоохранительных органов, волонтеры Победы и представители ветеранских организаций и общественных объединений.

Прошла церемония возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы в парке Победы. Память участников боевых действий почтили минутой молчания, залпом боевых орудий.

Стоит отметить, что битва стала первым масштабным поражением немецких войск. Победа под Сталинградом - результат несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советского народа. За боевые отличия, проявленные во время Сталинградской битвы, десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград, 112 воинов стали Героями Советского Союза, медалью «За оборону Сталинграда» награждены более 700 тысяч участников битвы.