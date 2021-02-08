Коронавирус в Югре. Последние новости на 9 февраля 2021 года: вакцинация продолжается Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 9 февраля 2021 года. Как сообщает Оперативный штаб Югры на территории округа за минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 140 новых случаев коронавируса. С марта коронавирусной инфекцией в регионе переболели 48 918 югорчан, что составляет 2904,69 случая на 100 тысяч населения. За сутки на COVID-19 обследованы 2 592 человека. Уже систематически больше всего случаев выявляют в Сургуте, за последние сутки там заболело 40 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 15 случаев, 18-29 лет – 18 случаев, 30-49 лет – 61 случай, 50-64 лет – 33, старше 65 лет – 13. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 136 случаев, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, завозных случаев не установлено.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии остаются 87 пациентов, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались ещё 3 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 688 человек. Но есть и хорошие новости: за минувший день выписаны по выздоровлению 145 жителей Югры, за весь период пандемии смогли вылечиться от коронавируса 46 110 югорчан.

Масштабная вакцинация против коронавируса продолжается. Так, сотрудники детской поликлиники в Нягани активно прививаются от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса. На сегодняшний день всего подтверждено 3 983 197 случаев коронавируса в России. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.