В Сургуте «танцующий» пешеходный переход удивил пользователей соцсети Фото: скриншот с видео в группе "Инцидент Сургут"

Необычная «зебра», точнее, проекционный пешеходный переход, расположенный в Сургуте между домами Семена Билецкого, 14, и Крылова, 32, вызвал ажиотаж в сети. Дело в том, что в социальных сетях появилось видео, где эта «зебра»… танцует.

На кадрах видно, как прямо на проезжей части пешеходный переход крутится взад-вперед. И мнения насчет этого перехода разделились. Большинство сходится во мнении, что такой переход не просто бесполезен, но может быть и опасным.

- Дети играются, машины едут. Всё делают для того, чтобы водителя сбить с толку! Переходить можно только по пешеходному переходу, неважно в какую сторону он повернут. Крутись на нём, пока не надоест, - возмущаются сургутяне.

Ситуацию с «танцующим» переходом прокомментировали в «Северавтодоре». По словам помощника гендиректора предприятия Арины Цветковой, во время проведения технических работ проектор дистанционно переводится в режим тест-настройки, в результате чего и происходит тест-вращение проецируемой линии на 360 градусов.

Напомним, проекционный пешеходный переход представляет из себя проектор, направленный сверху вниз на проезжую часть. Он дублирует дорожную разметку и знаки. По окончании ремонта новая технология заработает в нормальном режиме.