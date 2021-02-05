Коронавирус в Югре, последние новости на 6 февраля 2021 года: скончались еще 4 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре. За сутки коронавирусом заболели 154 жителя региона. Больше всего заболевших за сутки выявлено в Сургуте – 34 человека. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 48 461 случай новой коронавирусной инфекции, что составляет 2877,56 случая на 100 тысяч населения. За сутки на COVID-19 обследованы 4 742 человека. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 21 случай, 18-29 лет – 14 случаев, 30-49 лет – 56 случаев, 50-64 лет – 44, старше 65 лет – 19. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 147 случаев, источник инфекции устанавливается в 6 случаях, 1 случай завозной.

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83 пациента находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались ещё 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умер 681 человек в округе. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 178 человек, за весь период пандемии выздоровели 45 579 северян.

Сотрудники Роспотребнадзора Югры прививаются от COVID-19. В медицинские организации округа поступил очередной транш вакцины против коронавируса.

В Пыть-Яхе в организации массовой вакцинации помогают волонтеры. Стартовала Всероссийская акция помощи волонтеров в вакцинации «Мы Вместе с заботой».

В Югру доставили 11 970 доз вакцины «Спутник-V». Поставки новых партий продолжатся.

За последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 3 934 606 случаев COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.