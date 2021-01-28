Коронавирус в Югре, последние новости на 29 января 2021 года: введены дополнительные меры против COVID-19 Фото: pixabay.com

По информации Оперативного штаба, на территории Югры зарегистрировано и лабораторно подтверждено 47 107 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 2797,16 случая на 100 тысяч населения. Мы сообщали, что число заболевших коронавирусом на 28 января 2021 года увеличилось на 188 человек. Больше всего случаев за день зарегистрировано в Сургуте - 36 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 874 жителя региона. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 21 случай, 18-29 лет – 11 случаев, 30-49 лет – 80 случаев, 50-64 лет – 57, старше 65 лет – 19. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 179 случаев, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 5 случаев завозных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

84 пациента находятся в тяжелом состоянии, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 3 болеющих скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 655 человек. За сутки выздоровело 204 человека, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 43 752 человека.

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19».

За последние сутки в России зарегистрировано 19 138 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в России выявлено 3 793 810 случаев COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.