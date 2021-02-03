Коронавирус в Югре, последние новости на 4 февраля 2021 года: заболели 146 человек Фото: pixabay.com

Как сообщает Оперативный штаб, в Югре зарегистрировано 48 155 случаев нового коронавируса за весь период пандемии. За сутки коронавирусом заболели ещё 146 человек в 19 муниципалитетах. Больше всего выявлено случаев в Сургуте - 45. За сутки на COVID-19 обследованы 4 212 жителей Югры.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Тяжело переносят заболевание 85 пациентов, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 3 человека скончались от коронавируса. За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 675 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выздоровели 308 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 45 137 жителей региона.

Югорчане теперь могут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн. Запись ведется через госуслуги.

В Советской больнице начали прививаться второй партией вакцины от COVID-19, поступило 315 доз.

За последние сутки в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 901 204 случая COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.