Югорчанин, по вине которого погибли беременная женщина и младенец, предстанет перед судом Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Завершилось расследование уголовного дела против 29-летнего жителя села Сосьва, по вине которого погибли беременная женщина и 5-месячный ребенок. Мужчину обвиняют по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Мы писали ранее о том, как 19 ноября 2020 года в вечернее время обвиняемый на автомобиле Шевроле-Нива отправился в сторону поселка Сосьва. Стоит отметить, что у мужчины отсутствовали водительское удостоверение и регистрационные документы на автомобиль. В машине находилось восемь пассажиров, в том числе 3 детей и беременная женщина.

Подозреваемый, несмотря на отсутствие оборудованной ледовой переправы и достаточной толщины льда, а также перегруженность автомобиля, решил пересечь русло реки Северная Сосьва. При этом, мужчина не высадил пассажиров и не убедился в безопасности своих действий. Водитель увеличил скорость и направил автомобиль в сторону противоположного берега.

Из-за плохой видимости и снегопада обвиняемый выехал на незамерзший участок реки, где автомобиль со всеми находившимися в нём людьми провалился в воду. В результате происшествия 29-летняя беременная женщина и 5-месячный ребенок погибли.

Обвиняемый сознался в содеянном и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.