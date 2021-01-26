Коронавирус в Югре, последние новости на 27 января 2021 года: вылечились 209 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре появляются новые случаи заражения коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 199 человек. Таким образом, за весь период пандемии в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 46 734 случая заболевания COVID-19, что составляет 2775,01 случая на 100 тысяч населения. Отметим, что больше всего заболевших в Сургуте – 41 и Нефтеюганском районе – 26. За сутки на COVID-19 обследовано 944 человека. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 26 случаев, 18-29 лет – 22 случая, 30-49 лет – 83 случая, 50-64 лет – 45, старше 65 лет – 23. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 192 случая, источник инфекции устанавливается в 5 случаях, 2 случая завозных.

82 пациента находятся в тяжелом состоянии, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались ещё 3 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 648 человек. Но есть и хорошие новости: вылечились за сутки - 209 человек, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 43 298 жителей региона.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из последних новостей: режим самоизоляции для пожилых жителей Югры продлен до 28 февраля. Также дома должны оставаться беременные и люди с хроническими заболеваниями.

В Ханты-Мансийской окружной клинике идет вакцинация населения от COVID-19. Люди старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавируса. А также, мы рассказали, где сделать прививку от коронавируса в Югре, все пункты вакцинации.

А также, мы писали о том, что в Нижневартовске появилось новейшее оборудование для пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.