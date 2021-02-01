Коронавирус в Югре, последние новости на 2 февраля 2021 года: выздоровели 182 человека Фото: pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в Югре становится меньше с каждым днём. Так, на территории округа за сутки зарегистрировано и подтверждено 182 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. Больше всего случаев выявлено в Сургуте - 46 и Нефтеюганском районе - 28. С начала пандемии в регионе зафиксировано и лабораторно подтверждено 47 838 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 2840,56 случая на 100 тысяч населения. За сутки на COVID-19 обследовано 2 482 человека. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 22 случая, 18-29 лет – 20 случаев, 30-49 лет – 66 случаев, 50-64 лет – 54 человека, старше 65 лет – 20 заболевших. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 164 случая, источник инфекции устанавливается в 17 случаях, 1 случай завозной.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 85 пациентов по-прежнему тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 2 человека скончались от коронавируса за последние сутки. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 668 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выздоровели 182 человека, за весь период пандемии выписано 44 573 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 868 087 случаев COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции