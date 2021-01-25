В Нефтеюганске жителей перепугали «окровавленные тела» на помойке

Шутник вытащил «тела» и выстроил в ряд «мертвецов». Скриншот видео

В одном из дворов Нефтеюганска местные жители ужаснулись от кошмарной находки: на мусорной площадке рядом с контейнерами стояли «окровавленные трупы». Издалека именно так и выглядело, однако, подойдя ближе, прохожие могли убедиться – это бутафория. Снимок сделала одна из жительниц, снабдив фотокарточку комментарием: «Я вчера возле этой мусорки чуть инфаркт не получила».

Три манекена перемазанные бутафорской кровью оказались реквизитом юганского квест-центра «Взаперти». Его представитель отозвался на шумиху в соцсетях. Он пояснил, что комната страха после отработки очередного квеста выкинула манекены за ненадобностью, но кого-то явно привлекло содержимое мусорных контейнеров… Шутник вытащил «тела» и выстроил в ряд «мертвецов».

– Чем этот мусор помешал – мне понятно. Вот то, что какой-то умник их поставил стоя - это уже не смешно! Выбросила их наша компания, и никто ни над кем издеваться, либо шутить жестоко, не собирался! Если кому-то это доставило неудобство, прошу прощения, – написал в городском паблике под дискуссией сотрудник квест-рума.

Дополним, позже находка пригодилась кому-то из предприимчивых жильцов, который выставил манекены на продажу по цене 1 500 рублей за каждый «труп».