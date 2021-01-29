Афиша на выходные в Югре – 2021: куда сходить в выходные 30 и 31 января 2021 года

Зимние выходные Фото: Виктория Стеблова

Впереди выходные, а это значит, что у югорчан есть повод провести выходные в уютной приятной обстановке. Для этого прекрасно подойдут кинотеатры и различные развлекательные заведения. Впрочем, в предстоящие выходные городская афиша предлагает и весьма насыщенный культурный досуг. «Комсомольская правда» – Югра» подготовила афишу развлечений на выходные – 30 и 31 января 2021 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

СУРГУТ

Выставка «Тот самый дом»

Стоимость: от 30 рублей.

Где: Сургутский краеведческий музей.

Когда: 30-31 января.

Атмосфера 60-х годов поможет вам окунуться в дом одного из первооткрывателей нефтяных месторождений в Западной Сибири – Фармана Курбановича Салманова. Когда-то давно, этот дом возвели первые геологи. Они построили жилье из бревен, которые перевезли на баржах за сотни километров из села Ивановка Кемеровской области. В нём можно ощутить особый колорит и атмосферу, характерные для Сургута, стоявшего на пороге глобальных перемен – открытии первых нефтяных месторождений.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

Выставка «Семь футов под килем»

Стоимость: от 30 рублей.

Где: Сургутский краеведческий музей.

Когда: 30-31 января.

На экскурсии вы узнаете, как осваивали главную водное пространство Западной Сибири – реку Обь. Реки сыграли большую роль в жизни людей. Именно благодаря ним, люди выбирали места для освоения земли.

Побывав на выставке, вы узнаете, почему Обь считается одной из величайших рек мира.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

Выставка «Костюм Российской империи»

Стоимость: от 30 рублей.

Где: Сургутский краеведческий музей.

Когда: 30-31 января.

Выставка «Костюм Российской империи» продолжает музейный проект «Россия многоликая». В новой экспозиции вы увидите одежду населения севера Тобольской губернии. Благодаря предметам гардероба вы окунетесь в историю страны и увидите особенности развития Тобольского Севера. Также вы узнаете, какую одежду носили его жители, кем были эти люди, как костюм связан с историей и что он отражает.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

Выставка «Часы для красы, а время по солнышку»

Стоимость: от 26 рублей.

Где: Сургутский краеведческий музей.

Когда: 30-31 января.

Нет более лучшего проводника во времени, чем часы. Благодаря ним, можно окунуться в любое временное пространство о прочувствовать культуру выбранного времени.

Сургутский краеведческий музей насчитывает в своей коллекции около 50 часов начала XIX–XX веков. Часы разнообразны по форме, технике и времени исполнения. В Купеческом доме «живут» часы, которым более 100 лет, но они до сих пор радуют своим боем гостей дома.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

НЕФТЕЮГАНСК

Выставка «Дорога знаний длиною в жизнь»

Стоимость: вход свободный.

Где: культурно-выставочный центр «Усть-Балык».

Когда: 30-31 января.

Предметы из школьного фонда музея помогут окунуться в атмосферу школьных лет. Атрибуты разных лет и периодов покажут всю красу школьной жизни советских времен.

Выставка расскажет об истории школьного образования в городе Нефтеюганске.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

КОНДИНСКОЕ

Выставка «Свидетели времени»

Стоимость: от 20 рублей.

Где: районный краеведческий музей имени Н.С. Цехновой.

Когда: 30-31 января.

Гости выставки увидят фотоаппараты разных времен и электроприборы первой и второй половины ХХ века из фондов МУК «РКМ им. Н.С. Цехновой» и частных коллекций.

Посетив выставку, вы не только сможете посмотреть на фото и видео технику, но и сможете познакомиться с оборудованием для проявки фотопленок 1970-90 – х годов.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

Квест-игра «По стопам Ломоносова»

Стоимость: вход свободный.

Где: культурно-спортивный комплекс «Романтик».

Когда: 30 января.

Участники проекта отправятся в историческое путешествие, которое откроет для каждого человека много новых знаний. Вас ждет увлекательное знакомство с первым русским ученым естествоиспытателем, получившим мировое признание, энциклопедистом и художником, поэтом и филологом, физиком, химиком, астроном. Мероприятие пройдет в формате квест-игры.