Коронавирус в Югре, последние новости на 28 января 2021 года: скончались 4 человека Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что число заболевших коронавирусом в Югре немного снизилось риск заражения всё ещё высокий. За сутки зарегистрировано 185 новых случаев заболевания коронавирусом в 21 муниципалитете. Больше всего случаев заболевания в Сургуте – 37 и Ханты-Мансийске – 19. С марта коронавирусом заболели 46 919 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 4 386 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

86 болеющих тяжело переносят ковид, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 652 жителя региона. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 250 человек, за весь период пандемии выздоровели 43 548 югорчан.

Школьники Югры скоро вернутся к очному обучению. Губернатор Югры провела заседание регионального оперативного штаба, на котором обсудили также вакцинацию против COVID-19.

Мы писали о том, что в округе под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 674 человека. А также правительством принято решение продлить самоизоляцию для югорчан 65+, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями до 28 февраля.

За последние сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 774 672 случая коронавируса. Всем жителя региона, а особенно пожилым, людям с хроническими заболеваниями и беременным необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать социальную дистанцию, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.