В Югре почтили память жертв блокадного Ленинграда Фото: Пресс-служба КДЦ "Октябрь"

Сегодня в Ханты-Мансийске состоялось памятно-мемориальное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Почтить память жертв блокадного Ленинграда пришли представители Администрации и Думы города, сотрудники городских учреждений и предприятий, представители молодежных общественных организаций, а также жители и гости окружной столицы.

Была объявлена минута молчания, в память о героях, павших, защищая осажденный город, и жителях блокадного Ленинграда , прозвучал троекратный оружейный залп, после чего участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню мемориала Славы и памятному знаку «Жителям блокадного Ленинграда».

В Югре почтили память жертв блокадного Ленинграда Фото: Пресс-служба КДЦ "Октябрь"

У здания культурно-досугового центра «Октябрь» разместили инсталляцию мемориала «Дневник Тани Савичевой». Проект учреждения «Символы Победы» в прошлом году стал Лауреатом III степени регионального этапа Всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат». Дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой стал одним из скорбных символов Великой Отечественной войны и символом блокадного Ленинграда.