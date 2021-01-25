Коронавирус в Югре, последние новости на 26 января 2021 года: поступила партия вакцины от COVID-19 Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре зарегистрировано 46 535 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 2763,19 случая на 100 тысяч населения. За минувшие сутки на территории региона зафиксировано и подтверждено 211 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Больше всего случаев в Сургуте – 44 и Нижневартовске – 32. За сутки на COVID-19 обследовано 2 837 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 21 случай, 18-29 лет – 27 случаев, 30-49 лет – 74 случая, 50-64 лет – 61, старше 65 лет – 28. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 200 случаев, источник инфекции устанавливается в 10 случаях, 1 случай завозной.

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92 пациента в тяжелом состоянии, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались ещё 3 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 645 человек. За сутки вылечились 213 человек, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 43 089 югорчан.

В Нижневартовске появились новые аппараты ИВЛ для пациентов с COVID-19. Окружная больница ввела в эксплуатацию двадцать импортных аппаратов;

В Югру поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

За последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 3 738 690 случаев COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.