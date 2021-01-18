По сообщению Оперативного штаба в Югре за последние сутки подтверждено 223 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. С начала пандемии на территории региона 45 029 случаев новой коронавирусной инфекции. Больше всего случаев за сутки в Сургуте – 36, в Нижневартовске – 23 и Ханты-Мансийске – 17. За сутки на COVID-19 обследовано 2 880 человек.В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 35 случаев, 18-29 лет – 24 случая, 30-49 лет – 83 случая, 50-64 лет – 46, старше 65 лет – 35. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлен 201 случай, источник инфекции устанавливается в 12 случаях, 10 случаев завозных.Состояние 103 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё для 4 жителей региона коронавирус стал смертельный. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 616 человека. За сутки вылечились 226 человек, за весь период пандемии выздоровели 41 360 югорчан.Вакцинация от COVID-19 продолжается в Пыть-Яхе. Все привитые вносятся в единый реестр.За последние сутки в России выявлено 22 857 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 591 066 случаев COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.