«Он - подставная утка!»: в Югре мужчина разоблачил несовершеннолетнего покупателя, которого подослали полицейские

Фото: скрин видео

На просторах Интернета появилось видео с участием полицейских, которое произошло в ХМАО-Югре. По данным местного предпринимателя, сотрудники отправили несовершеннолетнего молодого человека совершить «контрольную закупку» в алкомаркет. Ну, чтобы проверить порядочность продавцов.

Со слов сургутского предпринимателя, который выследил тайного покупателя, можно понять, что парень выглядит гораздо старше своих лет. Поэтому наивные или плохо знающие закон продавцы готовы продать товар подростку.

- Документы спроси, он - «подставная утка». Я за ним уже третий магазин хожу, - сообщает автор видеозаписи продавщице.

Мужчина попытался выяснить, зачем парень это делает и знают ли его родители, чем он занимается. Но подросток так и не дал ответа. После несостоявшегося диалога с парнем, бизнесмен отправился к машине, в которой сидели сотрудники полиции.

Фото: скрин видео

- Как вам не стыдно! Я все снимаю,- заявил мужчина женщинам в форме.

Но и с представителями органов разговор как-то не заладился. Полицейские оттолкнули мужчину и не стали с ним разговаривать, на что мужчина поклялся написать в следственный комитет.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что по факту инцидента проводится служебная проверка, результаты которой будут известны только через 10 дней.

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