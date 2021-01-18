Далеко не для всех Новый Год начался с радостных событий. Взять хотя бы инспектора по делам несовершеннолетних Сургутского района, «благодаря» которой в Югре разгорелся новый скандал с участием правоохранительных органов.Дело было так: утром 1 января в дежурную часть полиции поступил звонок. В первый же ден нового года местный подросток повздорил с сожителем матери. Так как парень уже состоял на учете, на вызов прибыла инспектор по делам несовершеннолетних. Правда, не совсем во вменяемом состоянии.Семья, к которым прибыла представительница органов правопорядка, заподозрила, что инспектор находится в нетрезвом состоянии. Подросток (к которому и приехала инспектор) взял в руки телефон и начал снимать происходящее.- Вы ходите шатаясь, - слышен мужской голос на видеозаписи.- Я шатаюсь? - переспрашивает инспектор.- Да, вы сейчас чуть возле двери не упали, - продолжает молодой человек.Исходя из этого диалога можно понять, что инспекторша обвинила маму парня в том, что она пьяна. На что участники конфликта предложили пройти освидетельствование вместе. Однако не все жители Югры поддержали сторону семьи, выложивших видео.- Это называется, с больной головы, на здоровую. Пьют, дерутся, режут по пьяни друг друга, звонят в полицию. А потом оказывается, что инспектор виновата. Зачем звоните? Вот так и спеши на помощь. Так и нечего жаловаться тогда, что вас там убивают, - написала комментарий в защиту инспектора Вера Кузьмина.ОФИЦИАЛЬНООднако защита людей вряд ли поможет инспектору. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре подтвердили, что конфликт произошел на январских каникулах.- По результатам проверки сотрудница будет, скорее всего, уволена по отрицательным мотивам. Также дисциплинарному взысканию будет подвергнуто ее непосредственное руководство, - рассказали в пресс-службе ХМАО.Напомним, ранее «Комсомольская правда» публиковала весьма интересный диалог между сотрудницей правоохранительных органов и жителем Тюмени. Мужчина не смог попасть в здание полиции, так как на нем не было маски. Правда и на сотруднице ее не было.