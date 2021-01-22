Коронавирус в Югре, последние новости на 23 января 2021 года: умерли 3 человека Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре за сутки зарегистрировано 217 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За период пандемии лабораторно подтверждено 45 892 случая новой коронавирусной инфекции, что составляет 2725,01 случая на 100 тысяч населения. Больше всего случаев заражения выявлено в Сургуте – 35 и Ханты-Мансийске – 21. За сутки на COVID-19 обследовано 5 633 человека.

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В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 11 случаев, 18-29 лет – 26 случаев, 30-49 лет – 96 случаев, 50-64 лет – 60, старше 65 лет – 24. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 198 случаев, источник инфекции устанавливается в 7 случаях, 12 случаев завозных.

На сегодняшний день тяжело переносят симптомы коронавируса 99 пациентов и находятся в тяжелом состоянии, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса умерли 3 человека. С марта от COVID-19 умерли 636 жителей региона. За сутки выписаны по выздоровлению 243 человека, за весь период пандемии вылечились 42 434 югорчанина.

В Нягани открыта «Горячая линия» по вопросам вакцинации против COVID-19. На вопросы отвечает врач-эпидемиолог.

За последние сутки в России 21 513 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 677 352 случая COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.