Югорчане продолжают болеть и заражаться коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 215 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Всего зарегистрировано 44 359 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки на COVID-19 обследовано 6 373 человека. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 24 случая, 18-29 лет – 20 случаев, 30-49 лет – 84 случая, 50-64 лет – 66, старше 65 лет – 21. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлен 201 случай, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 12 случаев завозных.Больше всего случаев за день зафиксировано в Сургуте – 30, Ханты-Мансийске – 21 и Нягани – 17. Состояние 89 пациентов тяжелое, 61 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки 4 человека скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 602 югорчанина. Но есть и хорошие новости: за сутки выздоровели 217 человек, за весь период пандемии – 40 640 югорчан.В Нягани началась иммунизация против COVID-19. Вакцинация проводится в два этапа.За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 520 531 случай коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.