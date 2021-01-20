Коронавирус в Югре, последние новости на 21 января 2021 года: скончались 7 человек Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса, за сутки число заболевших составило 215 человек. Больше всего новых случаев заражения в Сургуте – 51, Ханты-Мансийске – 25 и Нефтеюганске – 22. Всего за период пандемии в округе зарегистрировано 45 463 случая COVID-19, что составляет 2699,54 случая на 100 тысяч населения. За сутки на COVID-19 обследовано 4 776 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 35 случаев, 18-29 лет – 20 случаев, 30-49 лет – 77 случаев, 50-64 лет – 62, старше 65 лет – 21. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 204 случая, 11 случаев завозных.

97 пациентов, болеющих коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались от коронавируса 7 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 629 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 355 человек, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 41 958 жителей округа.

В Сургуте готовы к вакцинации жителей от коронавируса. В поликлинике организовали 2 пункта вакцинации от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 21 152 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 633 952 случая. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.