С марта 2020 года в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 45 248 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 219 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Больше всего случаев в Сургуте – 34, Нижневартовске – 27, Ханты-Мансийске – 26 и Нягани – 26. За сутки на COVID-19 обследовано 1 822 человека. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 13 случаев, 18-29 лет – 27 случая, 30-49 лет – 97 случаев, 50-64 лет – 54, старше 65 лет – 28. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлен 201 случай, источник инфекции устанавливается в 13 случаях, 5 случаев завозных.99 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки ещё 6 человек скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 622 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 243 человека, за весь период пандемии выздоровели 41 603 югорчанина.Вакцинация от коронавируса продолжается на территории региона. В Урае начали прививаться от коронавируса, 125 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступили в медучреждение.За последние сутки в России выявлено 21 734 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 612 800 случаев COVID-19. За весь период выписано по выздоровлению 3 002 026 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.