За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 205 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период зафиксировано и подтверждено лабораторией 43 715 случаев новой коронавирусной инфекции. Болезнь не отступает и число заболевших продолжает расти. Самые высокие показатели заболеваемости за сутки отмечено в Сургуте – 56 человек и в Ханты-Мансийске – 49 человек. За день на COVID-19 обследовано 1 656 жителей округа.Состояние 86 пациентов по-прежнему тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки коронавирус унёс жизни 6 жителей региона. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 591 человек. Но хорошо то, что за день смогли подтвердить своё выздоровление 190 человек, а за весь период пандемии вылечились от коронавируса 40 001 югорчанин.Роспотребнадзор рекомендует всем жителям региона соблюдать масочный режим. Но не все придерживаются установленных правил, что приводит к страшным инцидентам: в Югре полицейские скрутили супругов, которые зашли в торговый центр без масок.За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 448 203 случая COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.