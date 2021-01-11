Пандемия коронавируса продолжается и на территории Югры с каждым днём увеличивается количество заболевших людей. За последние сутки заразились ещё 196 жителей региона. За весь период зарегистрировано и лабораторно подтверждено 43 510 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки на COVID-19 обследовано 3 754 человека. За новогодние праздники, с 1 по 10 января зафиксировано 2020 случаев заболевания ковидом.Состояние 91 пациент тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки от коронавируса скончались 6 человек. Всего 585 смертей с начала марта 2020 года. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 203 человека, за весь период пандемии выздоровело 39 811 югорчан.В новогодние праздники в Югорске провели рейды по нераспространению Covid-19. Проверено более 50 объектов и проведены беседы с жителями региона.За последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.