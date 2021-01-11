Сервис «Улучшим наш город», на официальном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска, принял 62 сообщения в четвертом квартале 2020 года.Положительное решение принято по 28 сообщениям, по 33 сообщениям проведена работа и ответы на вопросы, одно обращение в работе. Сервис затрагивает благоустройство и строительство тротуаров, остановочных площадок, обустройство пешеходных переходов и искусственных неровностей, установку светофоров, отсутствие организованных мест для стоянки велосипедов, озеленение города и прочие вопросы. Всего поступило 44 сообщения от югорчан.Одной из популярных тем обращений оказались «Правонарушения» - 12 сообщений. Кроме того пользователи затрагивали в сообщениях вопросы парковки автомобилей на газонах, нарушение правил дорожного движения, нарушение норм электробезопасности. 4 сообщения из категории «Дорожные проблемы» были с вопросом когда отремонтируют тот или иной участок дороги или тротуара.Небольшой количество заявок поступило на тему «Несанкционированные свалки» – это самовольный сброс бытового мусора или складирование отходов производства и строительства.Проект «Интерактивная карта города», где размещен указанный сервис «Улучшим наш город», позволяет жителям Ханты-Мансийска оперативно указывать на основные городские проблемы, для совместного их решения, а также предлагать идеи по улучшению жизни в окружной столице.