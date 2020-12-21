Онкология – недуг, который не различает своих жертв по полу, возрасту, статусу. Согласно данным Министерства здравоохранения России, за один год, с февраля 2019-го по февраль 20-го, было зарегистрировано 350 тысяч заболевших раком, и еще 180 тысяч человек не выстояли в борьбе с этой болезнью. Так, онкология стала второй самой распространенной причиной смерти россиян.Риск заболеть есть у каждого. Именно поэтому важно следовать простым правилам, о которых нам напоминают практически каждый день: здоровый образ жизни и своевременное обследование. Возможно, эти советы покажутся банальными, но они действительно помогают избежать болезни или хотя бы вовремя обнаружить ее и победить.Около 30% случаев смерти от рака вызваны пятью основными факторами риска: ожирение, недостаточное количество фруктов и овощей в меню, отсутствие физической активности, курение и употребление алкоголя.Наиболее распространенным видом онкологии является рак легких, за ним следует – рак молочной железы. Такие данные представлены на официальном сайте ВОЗ. И, как известно, в основном с болезнью, поражающей молочные железы, сталкиваются женщины. Эти факты не могут не пугать, однако есть и хорошие новости: по смертности этот вид рака занимает последние строчки в списке. Это значит, что заболевание поддается лечению, и шансы на выздоровление высоки. Главное – не пренебрегать своевременным обследованием, о чем говорят и врачи медицинского центра «МироМед» в Тюмени.Онколог-маммолог Кашин Иван Васильевич говорит о том, что первоочередная задача врача его профиля – это выявление пациенток с онкологическим заболеванием или с подозрением на данный недуг. Для этого назначается комплекс процедур для тщательного обследования и в случае подтверждения диагноза направить на дальнейшее лечение в специализированную клинику.- В России с 40 лет проходит активный скрининг рака молочной железы. Но я рекомендую начинать посещать маммолога чуть раньше – уже с 35 лет. Для обследования достаточно записываться к врачу на осмотр не чаще раза в год. Если после прохождения пациенткой комплекса процедур появляется подозрение на развитие рака молочной железы, мы отправляем ее на консультацию в специализированную клинику, где будет оказана вся необходимая помощь.Как рассказал, Иван Васильевич, у женщин доброкачественные изменения можно поделить условно на две группы: узловая патология и диффузные изменения.- Первая группа требует дополнительной диагностики – выполнения биопсии. Часть пациенток после постановки диагноза отправляется на хирургическое лечение, часть – находится под наблюдением врача. Вторая – требует назначения лекарственной терапии. Это группа мультимодального подхода, когда мы совместно с гинекологами и эндокринологами обследуем этих пациенток, назначаем терапию и динамическое наблюдение.Доктор уверен, что практически все проблемы, связанные с онкологией, можно решить. Конечно, есть случаи, которые требует особого внимания – это генетические заболевания, они передаются по наследству. Такие пациенты требуют более длительного лечения, но отделение центра «МироМед» специализируется и на таких состояниях, поэтому, как утверждает Иван Васильевич, все вопросы решаемы.- К нам могут обратиться пациентки с любой проблемой. Мы выполняем комплексную диагностику – и биопсию, и ультразвуковое, и цитологическое обследование, все, что необходимо при болезнях молочных желез. Также к нашим специалистам можно обратиться за консультацией перед выполнением пластической операции.По мнению Петросяна Гайка Саркисовича, хирурга, онколога-уролога медицинского центра «МироМед», обследование необходимо проходить не только женщине, но и ее мужчине.Говорят, если женщина здорова, то и в семье будет царить гармония. Но ведь здоровье мужчины не менее важно. Поэтому правильнее будет говорить о здоровье семьи в целом. Так, например, за последние 15 лет и у онкологов-урологов работы стало больше. Рак предстательной железы занимает достаточно высокие позиции в списке наиболее распространенных видов рака. Врач-уролог занимается и патологиями почек, мочеточников, мочевого пузыря. Все эти органы, безусловно, есть и у женщин.- Порядка 30% моих пациентов – женщины, они обращаются в клинику для проведения диагностики и возможного лечения. Чаще всего, конечно, приходят мужчины, точнее их приводят женщины, потому что в нашей стране не принято говорить о таких интимных проблемах. Но уже после первого приема барьер исчезает, пациент доверяет врачу и после уже посещает врача самостоятельно.Медицинский центр «МироМед» в ТюмениУл. Орловская, 54,тел. +7 (3452) 560-900E-mail: miromed72@mail.ruОфициальный сайт: miromed72.ru