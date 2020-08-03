«Это похоже на экологический терроризм!»: в Сургуте в реку Сайму во второй раз за месяц слили 200 литров топлива

Около двухсот литров топлива вредители вновь слили в ливневую канализацию. Об этом сегодня, 3 августа, корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» заявил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сургута Олег Пухтеев.

Мэр Сургута назвал ЧП "экологическим терроризмом". Фото: администрация Сургута

- Предположительно, слили отработанное масло. По ливневому коллектору эти нефтепродукты попали в реку Сайма. Благодаря тому, что некоторое время назад мы установили боновые заграждения, загрязнения реки нет. Сейчас нефтеразлив в месте установки боновых заграждений ликвидируют сотрудники сургутского спасательного центра, - сказал Олег Пухтеев.

К счастью, загрязнения реки нет. Фото: Администрация Сургута

Экологическое происшествие взяла под контроль прокуратура Сургута, правнонарушителя ищут. Возможно, что слив нефтепродуктов допустил тот же виновник, что и три недели назад. В свою очередь, мэр Сургута Вадим Шувалов назвал происходящее экологическим терроризмом.

- Это становится похоже на экологический терроризм, иначе и не сказать! Осматривал стройплощадки во время рабочей поездки по городу и обнаружил разлив нефтепродуктов в Сайме! Как выяснили специалисты, в реке оказалось около 200 литров масла. Чистое везение, что с июльского разлива не убрали боновые заграждения, — они остановили распространение масляной плёнки. Мы уже обнаружили коллектор, через который произошёл слив. Изучим все подходы и найдём тех, кто нам пытается портить нам экологию! – написал на своей страничке в социальной сети Вадим Шувалов.

Экологическое ЧП на контроль взяла прокуратура. Фото: администрация Сургута

Напомним, чуть больше месяца назад сброс отработанного машинного масла совершили из ливневого коллектора в районе Университетской улицы. Факт загрязнения реки установили 9 июля. Свидетелями ЧП стали жители города, которые сообщили об этом спасателям в аварийные службы. Благодаря быстрой реакции, распространение масляного пятна по водоему было ограничено. Поверхность реки очистили от нефтяных пятен, их площадь составила 300 кв. метров. Экология реки практически не пострадала, водным биоресурсам нанесен минимальный ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реке Сайма в Сургуте почти избавились от нефтяного пятна

Нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию (подробнее)