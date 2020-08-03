2020-08-03T12:08:11+03:00
Происшествия

«Это похоже на экологический терроризм!»: в Сургуте в реку Сайму во второй раз за месяц слили 200 литров топлива

Возможно, что слив нефтепродуктов допустил тот же виновник, что и три недели назад [фото]
Ирина Ромашкина
Поделиться:
В Сургуте в реку Сайму во второй раз за месяц слили 200 литров топлива. Фото: администрация СургутаВ Сургуте в реку Сайму во второй раз за месяц слили 200 литров топлива. Фото: администрация Сургута
Изменить размер текста:

Около двухсот литров топлива вредители вновь слили в ливневую канализацию. Об этом сегодня, 3 августа, корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» заявил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сургута Олег Пухтеев.

Мэр Сургута назвал ЧП "экологическим терроризмом". Фото: администрация Сургута

Мэр Сургута назвал ЧП "экологическим терроризмом". Фото: администрация Сургута

- Предположительно, слили отработанное масло. По ливневому коллектору эти нефтепродукты попали в реку Сайма. Благодаря тому, что некоторое время назад мы установили боновые заграждения, загрязнения реки нет. Сейчас нефтеразлив в месте установки боновых заграждений ликвидируют сотрудники сургутского спасательного центра, - сказал Олег Пухтеев.

К счастью, загрязнения реки нет. Фото: Администрация Сургута

К счастью, загрязнения реки нет. Фото: Администрация Сургута

Экологическое происшествие взяла под контроль прокуратура Сургута, правнонарушителя ищут. Возможно, что слив нефтепродуктов допустил тот же виновник, что и три недели назад. В свою очередь, мэр Сургута Вадим Шувалов назвал происходящее экологическим терроризмом.

- Это становится похоже на экологический терроризм, иначе и не сказать! Осматривал стройплощадки во время рабочей поездки по городу и обнаружил разлив нефтепродуктов в Сайме! Как выяснили специалисты, в реке оказалось около 200 литров масла. Чистое везение, что с июльского разлива не убрали боновые заграждения, — они остановили распространение масляной плёнки. Мы уже обнаружили коллектор, через который произошёл слив. Изучим все подходы и найдём тех, кто нам пытается портить нам экологию! – написал на своей страничке в социальной сети Вадим Шувалов.

Экологическое ЧП на контроль взяла прокуратура. Фото: администрация Сургута

Экологическое ЧП на контроль взяла прокуратура. Фото: администрация Сургута

Напомним, чуть больше месяца назад сброс отработанного машинного масла совершили из ливневого коллектора в районе Университетской улицы. Факт загрязнения реки установили 9 июля. Свидетелями ЧП стали жители города, которые сообщили об этом спасателям в аварийные службы. Благодаря быстрой реакции, распространение масляного пятна по водоему было ограничено. Поверхность реки очистили от нефтяных пятен, их площадь составила 300 кв. метров. Экология реки практически не пострадала, водным биоресурсам нанесен минимальный ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реке Сайма в Сургуте почти избавились от нефтяного пятна

Нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сургуте, на месте бывшего дворца культуры, построят новое здание
В Югре полицейский-взяточник несколько лет оставался безнаказанным
Жители Нефтеюганского района расчистят более 7 километров береговой линии
Экологические патрули Нижневартовска послужили примером для всего региона
Жительница Сургута выпала с 9 этажа во время ссоры с возлюбленным
Пожарные Нижневартовска спасли из горящего дома более 10 человек
В Югре стабилизировалась ситуация с лесными пожарами
На улицах Нижневартовска появился экологичный автобус
В Югре выберут финалистов национального чемпионата «WorldSkills»
В Нижневартовске завершается строительство образовательного центра
В Октябрьском районе продолжают благоустраивать «Обелиск славы»
Жительница Югорска ограбила спортивный магазин
Погода в Югре на 3 августа: солнечно и +30 градусов
Стало известно, сколько заработал мэр Сургута Вадим Шувалов в 2019 году
Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 августа 2020 года увеличилось на 168 человек
Лесные пожары в Югре: общая площадь возгорания на 2 августа 2020 составляет почти 600 гектаров
В Сургуте появилось собственное «поле чудес» с крутящимся барабаном
Лангепасское предприятие заплатит миллион за нарушение закона
Погода в Югре 2 августа: жара вернулась, но с грозой
У жительницы поселка Солнечный мошенники похитили более 66 тысяч рублей
В МЧС Югры напоминают о необходимости регистрировать туристические группы
Полиция Югорска за сутки раскрыла кражу из магазина
В Югре зафиксировано два лесных пожара
Россельхознадзор выявил в Югре нарушения земельного законодательства
Погода в Югре 1 августа: облачно и не жарко