Коронавирус в Югре, последние новости на 17 июля 2020: за сутки 249 человек с COVID-19, есть умерший

За последние сутки в регионе зарегистрировано 249 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе – 13 494 человек. По месту инфицирования: установленные контакты – 200, уточняется – 49.

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 69, с симптомами ОРВИ – 147, в бессимптомной форме заболевания – 33. К сожалению, есть один умерший

Лидером по приросту заболеваемых остаётся Сургут – 53 человека. Далее идут Нижневартовск – 31 и Сургутский район – 27. Замыкают список: Кондинский район – 3 человека, Нижневартовский район и Нефтеюганск – по одному человеку в каждом.

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat