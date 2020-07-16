Коронавирус в Югре, последние новости на 17 июля 2020: за прошедшие сутки более 300 человек излечились от COVID-19
Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 17 июля 2020 года.
Фото: www.yandex.ru/covid19/stat
За последние сутки в регионе зарегистрировано 252 новых случая коронавирусной инфекции.
Всего лабораторно подтвержденных случаев – 13 245. По месту инфицирования: установленные контакты – 193, уточняются – 59. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 55, с симптомами ОРВИ – 176, в бессимптомной форме заболевания – 21.
Из всех лабораторно подтверждённых случаев 44 человека – на ИВЛ, 65 – в реанимации.
Лидерами по приросту больных стали: Сургут – 48 человек, Ханты-Мансийск – 38, Нижневартовск – 30, Когалым – 23, Лангепас – 22.
Фото: www.yandex.ru/covid19/stat
Случаев с летальным исходом зафиксировано не было. И это не все хорошие новости. За последние сутки из больниц по выздоровлению был выписан 301 человек, а это значит, что число выздоровевших впервые превысило число заболевших.
В регионе продолжают работат 19 госпиталей для больных коронавирусом, лечение в них проходят 2098 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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