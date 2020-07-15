Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 16 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 16 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 76 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 251 инфицированных.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Одна из главных новостей дня: половина заболевших югорчан переносят коронавирус в легкой форме. Об этом сообщила губернатор региона

На станции переливания крови в Югре сохраняется особый режим работы до 27 июля. Медучреждение принимает доноров по предварительной записи.

Для школьников Сургутского района создали вакансии с удаленной работой. Ничего подобного ранее не было ни в муниципалитете, ни в Югре.

В Ханты-Мансийске усилили контроль за безопасностью гостиниц в период пандемии. Незначительные нарушения нашли в нескольких объектах.

На этот раз самая напряженная эпидситуация складывается в Сургуте. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие сургутяне по-прежнему не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 12742 случая коронавирусной инфекции, 7279 - выздоровели, 94 человека ранее умерли (один за минувшие сутки), 19752 жителей региона подлежат наблюдению, 42189 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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