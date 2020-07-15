2020-07-15T09:08:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Половина заболевших югорчан переносят коронавирус в легкой форме

Об этом сообщила губернатор региона
Руслан Савинов
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Половина заболевших югорчан переносят коронавирус в легкой формеПоловина заболевших югорчан переносят коронавирус в легкой формеФото: pixabay.com
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Глава ХМАО Наталья Комарова вчера, 14 июля, провела очередное заседание окружного оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Наталья Комарова отметила, что в половине случаев коронавирус в Югре у граждан переносится в легкой форме.

- Специалистам предстоит проанализировать ситуацию, связанную с тем, что не всем заразившимся COVID-19 в Югре удается выдать предписания об обязательном соблюдении режима изоляции, - обратила внимание губернатор ХМАО.

Также стало известно, что наибольшее число правонарушений, связанных с несоблюдением действующих в регионе ограничительных мер, полиция по-прежнему выявляет в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Когалыме, Сургутском районе.

Кроме того, Наталья Комарова сообщила, что в Ханты-Мансийске действует изолятор, где размещаются жители города с COVID-19 из семейных очагов, число которых в столице Югры растет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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