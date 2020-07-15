В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Распоряжение о введении в ХМАО режима ЧС по причине лесных пожаров подписала губернатор Югры Наталья Комарова накануне, 14 июля.
Так, в соответствии с документом режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в лесах в границах Ханты-Мансийского автономного округа. Теперь установлен региональный уровень реагирования.
За осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации ответственным должностным лицом назначили заместителя губернатора региона Андрея Зобницева.
Также вчера правительство ХМАО приняло решение о выделении из резервного фонда бюджетных ассигнований департаменту недропользования и природных ресурсов.
- Денежные средства в размере 51,9 млн рублей предназначены на оплату аренды вертолётов для переброски сил и средств, а также тушения лесных пожаров, - сообщает пресс-служба регионального правительства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В черте Югорска пожарные тушат лес
Распространение огня в сторону города уже остановлено (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU