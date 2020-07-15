В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Распоряжение о введении в ХМАО режима ЧС по причине лесных пожаров подписала губернатор Югры Наталья Комарова накануне, 14 июля.

Так, в соответствии с документом режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в лесах в границах Ханты-Мансийского автономного округа. Теперь установлен региональный уровень реагирования.

За осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации ответственным должностным лицом назначили заместителя губернатора региона Андрея Зобницева.

Также вчера правительство ХМАО приняло решение о выделении из резервного фонда бюджетных ассигнований департаменту недропользования и природных ресурсов.

- Денежные средства в размере 51,9 млн рублей предназначены на оплату аренды вертолётов для переброски сил и средств, а также тушения лесных пожаров, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

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