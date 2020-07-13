2020-07-13T14:22:59+03:00
Происшествия

Режим ЧС ввели на территории Советского района

Спасатели тушат крупные очага возгорания леса
Руслан Савинов
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Режим ЧС ввели на территории Советского района. Фото со страницы Натальи Комаровой в соцсети "Инстаграм".Режим ЧС ввели на территории Советского района. Фото со страницы Натальи Комаровой в соцсети "Инстаграм".
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В Югре зафиксировано два крупных природных пожара на территории Советского района общей площадью 1900 гектаров. Подробнее об это сообщила глава региона Наталья Комарова в своем официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм».

- В первой половине дня работала в Советском районе. Крупные очаги - на землях лесного фонда в границах лицензионного участка Лазаревского месторождения (800 га) и вблизи поселка Зеленоборский (1100 га). Здесь используются два самолета АН-2 и два вертолета МИ-8, один из которых оснащен водосливным устройством, - написала Наталья Комарова.

Она отметила, что активного распространения огня на Лазаревском месторождении нет, идет его локализация. Так, пожар в районе поселка Зеленоборский остановлен в северном и западном направлении, планируется остановить распространение огня в южном, восточном направлении.

Сейчас на землях лесного фонда в границах Советского района администрацией муниципалитета введен режим ЧС.

- На одном из мест возгорания найдены резаки, шланги, газовый баллон. Предварительно причиной этого пожара стало неосторожное обращение с огнем, - подвела итог Наталья Комарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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