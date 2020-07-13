В Югре легковушка попала под бензовоз: погибли три человека

Три человека погибли в результате страшной аварии в Югре вчера, 12 июля. На третьем километре автодороги «Пыть-Ях – Угут» столкнулись «Ваз» и «Камаз». Как видно на фотографии с места ДТП, обе машины вылетели в кювет, а «Ваз» практически полностью оказался под бензовозом.

- В результате аварии 34-летний водитель легкового автомобиля и два его пассажира, 30-летняя женщина и 34-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте, - сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Сейчас полиция выясняет причины и все обстоятельства ДТП.

Отметим, что всего в Югре за минувшие выходные, с 10 по 12 июля, погибли три человека и, 15 – получили травмы, в 12 дорожно-транспортных происшествиях.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали 36 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 57 водителей привлечены к ответственности, а чуть более ста – за нарушение требований к перевозке детей.

- Выбирайте скорость движения, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствуясь погодой и дорожными условиями, интенсивностью и плотностью потока транспорта, чтобы при возникновении опасности можно было становить авто, - напоминают автоинспекторы югорским водителям.

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