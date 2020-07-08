С бывшей сургутской авиакомпании пытаются взыскать почти 3 миллиарда рублей

Как стало известно из публикаций сразу нескольких новостных агентств, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в конце мая подала в Арбитражный суд города Москвы сразу три иска к авиакомпании «Скол», когда-то созданной в Сургуте, а затем перерегистрированной в Калининграде. В общей сложности ГТЛК попытается взыскать со «Скола» около 2,8 миллиарда рублей долгов.

Источники в гражданской авиации говорят, что авиакомпания старается договориться с ГТЛК в связи с ситуацией, в которой из-за пандемии оказался весь воздушный транспорт не только у нас, но и за границей. Но такие долги авиакомпания «Скол» накопила не за последние пару месяцев, когда были введены ограничения на перевозки. Стоит отметить, что компания уже не первый раз становится ответчиком в судебных разбирательствах и объектом внимания со стороны контролирующих органов.

Но для того, чтобы разобраться, что все-таки пошло не так, нам придется посмотреть на вещи пошире и совершить небольшой экскурс в историю.

Четыре года назад правительство начало реализацию приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», финансировавшегося из средств федерального бюджета - проще говоря, стало активно развивать санитарную авиацию в регионах. Предполагалось, что в результате удастся не только охватить просторы нашей страны, в первую очередь Сибири и Дальнего Востока, современной системой авиационной скорой помощи, но и обеспечить заказами отечественные авиационные заводы, выпускающие специализированные типы вертолетной техники.

Особую актуальность все это приобрело в условиях охватившей страну пандемии коронавирусной инфекции. Ведь именно санавиация стоит на переднем крае борьбы за жизнь и здоровье людей, проживающих в труднодоступных регионах. Справедливости ради надо сказать, что определенных успехов в этом деле достичь удалось. В 2017 - 2019 годах на закупки у авиакомпаний услуг санитарной эвакуации государством было направлено 14 миллиардов рублей, при этом 80% средств выделено регионам из федерального бюджета, а остальное - самими субъектами Федерации. В программе задействовано 50 регионов, на которые приходится около 90% территории страны и 60% населения. По словам индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова, результаты пилотных проектов показали «существенное снижение летальности среди экстренных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - с 35 до 3%, и на 60% - смертности от дорожно-транспортного травматизма».

Упоминавшаяся выше лизинговая компания ГТЛК, как заявлял ее генеральный директор Сергей Храмагин, в 2017 - 2019 годах заказала 110 вертолетов, в том числе 81 Ми-8 и 29 вертолетов «Ансат» на 40,6 миллиарда рублей. На эти цели из госбюджета было выделено 16,2 миллиарда рублей, а остальное компания сама привлекла на рынке, как сообщают «Ведомости». Осенью 2018 года ГТЛК как раз и заключила соглашение о намерениях с авиакомпанией «Скол» на передачу в лизинг 3 самолетов L-410, 11 вертолетов Ми-8 и 4 вертолетов «Ансат».

Медицинские перевозки - наиболее ответственный вид авиационных работ

Так что же все-таки не так? И при чем здесь «Скол»?

Как предполагалось, за четыре года существования программы удастся отработать все процедуры и нюансы со всеми участниками процесса и в текущем году передать развитие санавиации в ведение регионов.

И вот здесь на передний план и выходит авиакомпания «Скол», ставшая активным участником государственной программы и получившая на эти цели от той самой ГТЛК специальные вертолеты под государственное финансирование. В начале 2018 года Иркутский областной центр медицины катастроф по итогам электронного аукциона заключил государственный контракт на оказание авиационных услуг для оказания скорой специализированной медицинской помощи с авиакомпанией «Скол», о чем сообщал «Интерфакс». В течение первых месяцев поставщик услуг несколько раз сорвал заявки на выполнение полета к пациентам, нуждающимся в срочной транспортировке, в том числе для спасения жизни детей. Помимо этого, в нарушение условий контракта услуги по транспортировке больных совершались не своими силами, а с привлечением других авиакомпаний. В итоге, отказавшись в одностороннем порядке от выполнения контракта, заказчик был вынужден вновь выбирать поставщика и нести дополнительные расходы. В сентябре 2019 года аналогичная ситуация с тем же исполнителем возникла и в Удмуртии: Первая республиканская клиническая больница, столкнувшись с несколькими случаями необоснованного невыполнения заявок на полет, подменой оговоренного в госконтракте типа вертолета на другой и другими нарушениями , отправила требование об уплате штрафа. В дальнейшем контракт был расторгнут. И вновь возникла необходимость срочно проводить аукцион, заключать новый контракт с другим исполнителем и нести дополнительные расходы.

А ведь медицинские перевозки - наиболее ответственный вид авиационных работ. Далеко не каждая компания в состоянии соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к санавиации: полеты совершаются днем и ночью, порой в сложнейших погодных условиях, посадки производятся на непростые площадки. Необходимо обеспечивать высокий уровень технического обслуживания и эксплуатации авиатехники, соответствия требованиям медицинских учреждений, являющихся заказчиками этого вида работ.

А по размещенным на официальной странице «Скола» и в соцсетях фото и видео, как сообщает источник, заметно, что вертолет авиакомпании оборудован дополнительным топливным баком внутри салона, что обычно запрещено условиями государственного контракта, так как это прямое нарушение санитарных норм, дополнительная угроза для здоровья больных, медиков и экипажа. Компании, выполняющие аналогичные работы, при выполнении полетов на большие расстояния тратятся на заправку вне места своего базирования, то есть несут дополнительные расходы, но требования государственного заказчика строго выполняют.

Что же в результате? Отсутствие хорошо отработанного регламента закупок, когда победителями становятся компании, давшие самую низкую цену, для такого рода высокотехнологичных и требующих специальной техники услуг приводит на деле к росту затрат бюджетов всех уровней при ухудшении качества и надежности предоставляемых сервисов. А на рынке появляются якобы «дешевые» вертолеты, которые на самом деле используются не по целевому социально значимому назначению, а в коммерческих целях. Не лучше было бы помимо стоимости учитывать и репутацию компании, безаварийность полетов и способность качественно обслуживать технику, особенно если речь идет о государственных бюджетах и здоровье людей?

При этом еще оказывается, что у участников программы не все хорошо и с взаиморасчетами с государственной лизинговой компанией за те самые профинансированные государством «дешевые» вертолеты. Получается, и конкурируют недобросовестно, и контракты не выполняют, и с государством не рассчитываются. Очевидно, что такие подходы ставят под угрозу выполнение всей программы в целом, а ведь на ее реализацию в ближайшие два года планируется направить ни много ни мало 15,3 миллиарда рублей бюджетных средств, как сообщил источник.

Важный вопрос: кто станет исполнителем этих программ и не придется ли потом опять взыскивать бюджетные деньги через суд?