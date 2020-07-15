Что происходит с коронавирусом в Югре: специалистам предстоит проанализировать ситуацию, заявила губернатор Наталья Комарова

С начала пандемии в Ханты-Мансийском автономном округе заболеваемость коронавирусом была сдержанной. Однако в июне 2020 года ситуация обострилась. Несмотря на введенный режим самоизоляции к концу первого месяца лета Роспотребнадзор фиксировал высокий уровень зараженных COVID-19 – Югра вошла в десятку антирейтинга регионов страны по приросту заболеваемости среди 85 регионов страны. Округ до сих пор остается в лидерах.

Статистика по России в начале июня. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Наибольший пик заражений зафиксирован 24 июня, в этот день в Югре выявили коронавирусную инфекцию у 323 тестируемых. К слову, больше всего выздоровевших – 268 человек – выписали из моногоспиталей региона 11 июля.

Чтобы разобраться с ситуацией, в область прибыли столичные эксперты, они проверили больницы региона, заходили к больным, изучали методику лечения югорских врачей. Все ли верно делают в ХМАО? И какова причина роста заболевших?

Статистика на 15 июля. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Специалисты пришли к выводу, что Югра хорошо обеспечена видами исследований на коронавирус COVID-19. Охват населения тестами выше общероссийского уровня, оттого наблюдается прирост заболеваемости.

– За три дня мы смогли посмотреть работу больниц и поликлиник Ханты-Мансийска, Сургута и Когалыма. Анализ и структура заболевших показывает, что в Югре большое число общих случаев заболевания, но тяжелых случаев гораздо меньше, чем показывает мировая статистика, – сказал заместитель директора по организационно-методической работе Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Вадим Тестов.

Он заявил, что федеральная помощь в борьбе с коронавирусом Югре не требуется. Ранее бригада московских врачей проверили госпиталь Нижневартовской детской больницы и заявили, что он входит в десятку лучших в России.

Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

1 июля губернатор региона Наталья Комарова на совещании оперштаба заявила, что тенденция снижения распространения инфекции должна быть устойчивой в течение 7-8 дней – только в этом случае регион начнет ослаблять ограничения.

В этот же день Сургут поставил антирекорд по заболевшим – 160 за сутки. Медики заявили, что связано это с тем, что жители не соблюдали требования режима повышенной готовности и самоизоляции. Их продлили сначала до 5 июля, затем до 12 июля.

5 июля в антилидерах оказался Ханты-Мансийск – 66 заболевших за сутки, в Сургуте же в этот день зафиксировали 65 заболевших.

Уже к 9 июля в самом крупном городе Югры прирост заболевших значительно снизился и составил 38 пациентов. Там усилили дезинфекцию подъездов, где проживают больные коронавирусом. Обработка происходит сразу после выявления инфицированного. Одна из главных новостей дня – доля детей, среди всех заболевших коронавирусом в Югре, составила 10%, сообщал Роспотребнадзор.

Для профилактики коронавируса на детских площадках Ханты-Мансийска решили установить камеры. Предпринимаемые в городе меры помогли снизить заболеваемость почти в три раза.

– Особое внимание уделяется защите детей и подростков. Усиленно ведётся дезинфекция игровых площадок. В качестве дополнительного предупреждения комплексы ограждаются сигнальными лентами, – пояснили в пресс-службе администрации города.

Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

12 июля наибольший прирост заболевших – 46 человек – зарегистрировали в Ханты-Мансийске. 41 ковид-положительный пациент был выявлен в Сургуте, в Нижневартовске – 35.

Вчера, 14 июля, глава ХМАО Наталья Комарова провела очередное заседание окружного оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Она отметила, что в половине случаев югорчане переносят коронавирус в легкой форме.

– Специалистам предстоит проанализировать ситуацию, связанную с тем, что не всем заразившимся COVID-19 в Югре удается выдать предписания об обязательном соблюдении режима изоляции, – обратила внимание губернатор.

Она сообщила, что в Ханты-Мансийске действует изолятор, где размещаются жители города с COVID-19 из семейных очагов, число которых в столице Югры растет. Также стало известно, что наибольшее число правонарушений, связанных с несоблюдением действующих в регионе ограничительных мер, полиция выявляет в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Когалыме, Сургутском районе.

С начала пандемии в ХМАО умерло 96 пациентов. Фото: оперштаб Югры

Сегодня, 15 июля, по региону прирост заболеваемости зафиксирован на отметке 268 инфицированных. Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 12 742 случая коронавирусной инфекции, 7279 человек выздоровели, 94 пациента ранее умерли (один за минувшие сутки), 19 752 жителей региона подлежат наблюдению, 42 189 югорчан сняты с медицинского наблюдения.