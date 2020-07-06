2020-07-06T22:03:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 7 июля 2020: тотальная дезинфекция Ханты-Мансийска

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 7 июля 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Коронавирус в Югре, последние новости на 7 июля 2020: тотальная дезинфекция Ханты-МансийскаКоронавирус в Югре, последние новости на 7 июля 2020: тотальная дезинфекция Ханты-МансийскаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 6 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 7 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 78 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 289 инфицированных.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 12 июля. Среди прочего отметим, что пока не получится насладиться летом в ресторанах, кафе, столовых, буфетах барах, закусочных и прочих местах общепита. Исключение - обслуживание на вынос и доставка заказов домой.

Коммунальщики Ханты-Мансийска усилили регулярную обработку улиц и общественных пространств города с применением дезинфицирующего состава, содержащего хлор. Известно, что санитарной обработке подвергают: дороги, памятники, детские площадки, тротуары, парки и остановки.

На этот раз самая напряженная эпидситуация складывается вновь в Сургуте. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие сургутяне по-прежнему не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

На станции переливания крови в Югре сохранится особый режим работы учреждения до 12 июля.

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 10590 случаев коронавирусной инфекции, 5476 - выздоровели, 72 человека ранее умерли (из них трое за минувшие сутки), 18511 жителей региона подлежат наблюдению, 38683 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 6 июля 2020 года составило 10590 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 6 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Югре 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
На стихийных пляжах Ханты-Мансийска спасатели проводят ежедневные рейды
На станции переливания крови в Югре сохранится особый режим работы учреждения
Сургутянин употребил наркотики и задушил друга
Житель Алтайского края потратил с чужой топливной карты в Югре кругленькую сумму
В Ханты-Мансийском районе идет снижение уровня воды в реках и повышение пожарной опасности
Госавтоинспекторы Югры за неделю выявили 167 пьяных водителей
Уже 3698 югорчан пострадали от укусов клещей
Югорские спасатели потушили за неделю 48 пожаров
В Нижневартовске откроется библиотека нового поколения
Москвич выманил у хантымансийца 356 тысяч рублей
Югорск признали самым экологичным городом всего региона
Аферистка выманивала в соцсетях деньги у сургутянок, пытавшихся купить детские коляски
Сургут оказался во главе списка по приросту заболевших коронавирусом за сутки
В Нижневартовске появится граффити на опорах моста
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 6 июля 2020 года составило 10590 человек
Новые мастера спорта международного класса появились в Югре
В Югре в ДТП погиб мотоциклист
Главу Пыть-Яха оштрафовали за невыполнение требований прокурора
Лучшего водителя определят в Нижневартовске
Обработку общественных пространств против коронавируса усилили в Ханты-Мансийске
Погода в Югре 6 июля: преимущественно без осадков
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 5 июля 2020 года превысило 10 тысяч человек
Погода в Югре 5 июля: солнечный день
В Сургуте появится новая школа с бассейном и тиром