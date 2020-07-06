Пара студентов в Нефтеюганске напали на сокурсника: угрожали фейковым пистолетом, пугали ножом и включенным утюгом

Суд вынес приговор в отношении 19-летнего и 20-летнего студентов из Нефтеюганска. Молодых людей признали виновными в совершении преступления по статье «Разбой группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Установлено, что в апреле 2019 года подсудимые были в общежитии для студентов «Нефтеюганского политехнического колледжа»:

- В общежитии проживал также потерпевший. Под надуманным предлогом они потребовали от него деньги 20 тысяч рублей и «IPhone 6», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После отказа злоумышленники напали на молодого человека. Уточняется, что они угрожали ему макетом пистолета, а также пугали ножом и включенным утюгом. Таким образом, подсудимые заставили знакомого передать им сотовый.

Добавим, что суд назначил виновным наказание в виде года и десяти месяцев реального лишения свободы каждому. Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима.

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