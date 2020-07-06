2020-07-06T08:33:38+03:00
Происшествия

Пара студентов в Нефтеюганске напали на сокурсника: угрожали фейковым пистолетом, пугали ножом и включенным утюгом

Преступники потребовали требовали деньги и «Айфон»
Руслан Савинов
Поделиться:
Пара студентов в Нефтеюганске напали на сокурсника: угрожали фейковым пистолетом, пугали ножом и включенным утюгомПара студентов в Нефтеюганске напали на сокурсника: угрожали фейковым пистолетом, пугали ножом и включенным утюгомФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Суд вынес приговор в отношении 19-летнего и 20-летнего студентов из Нефтеюганска. Молодых людей признали виновными в совершении преступления по статье «Разбой группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Установлено, что в апреле 2019 года подсудимые были в общежитии для студентов «Нефтеюганского политехнического колледжа»:

- В общежитии проживал также потерпевший. Под надуманным предлогом они потребовали от него деньги 20 тысяч рублей и «IPhone 6», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После отказа злоумышленники напали на молодого человека. Уточняется, что они угрожали ему макетом пистолета, а также пугали ножом и включенным утюгом. Таким образом, подсудимые заставили знакомого передать им сотовый.

Добавим, что суд назначил виновным наказание в виде года и десяти месяцев реального лишения свободы каждому. Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У жительницы Нефтеюганска аферисты украли более миллиона рублей

«Кредитные» мошенники не дремлют (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Соколов изменял Насте с бывшей женой»: Адвокат убитой аспирантки Ещенко рассказала о новом повороте в деле доцента
По словам Александры Бакшеевой, скандалы в квартире историка происходили вовсе не из-за того, что невеста была против его встреч с детьми [эксклюзив kp.ru]
«Соколов изменял Насте с бывшей женой»: Адвокат убитой аспирантки Ещенко рассказала о новом повороте в деле доцента
По словам Александры Бакшеевой, скандалы в квартире историка происходили вовсе не из-за того, что невеста была против его встреч с детьми [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
На стихийных пляжах Ханты-Мансийска спасатели проводят ежедневные рейды
На станции переливания крови в Югре сохранится особый режим работы учреждения
Сургутянин употребил наркотики и задушил друга
Житель Алтайского края потратил с чужой топливной карты в Югре кругленькую сумму
В Ханты-Мансийском районе идет снижение уровня воды в реках и повышение пожарной опасности
Госавтоинспекторы Югры за неделю выявили 167 пьяных водителей
Уже 3698 югорчан пострадали от укусов клещей
Югорские спасатели потушили за неделю 48 пожаров
В Нижневартовске откроется библиотека нового поколения
Москвич выманил у хантымансийца 356 тысяч рублей
Югорск признали самым экологичным городом всего региона
Аферистка выманивала в соцсетях деньги у сургутянок, пытавшихся купить детские коляски
Сургут оказался во главе списка по приросту заболевших коронавирусом за сутки
В Нижневартовске появится граффити на опорах моста
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 6 июля 2020 года составило 10590 человек
Новые мастера спорта международного класса появились в Югре
В Югре в ДТП погиб мотоциклист
Главу Пыть-Яха оштрафовали за невыполнение требований прокурора
Лучшего водителя определят в Нижневартовске
Обработку общественных пространств против коронавируса усилили в Ханты-Мансийске
Погода в Югре 6 июля: преимущественно без осадков
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 5 июля 2020 года превысило 10 тысяч человек
Погода в Югре 5 июля: солнечный день
В Сургуте появится новая школа с бассейном и тиром