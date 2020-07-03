2020-07-03T10:13:53+03:00
Общество

Губернатор Югры поздравила автоинспекторов с профессиональным праздником

Поздравления принимают 1400 сотрудников ГИБДД
Руслан Савинов
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Губернатор Югры поздравила автоинспекторов с профессиональным праздником. Фото из "Инстаграма" Натальи Комаровой.Губернатор Югры поздравила автоинспекторов с профессиональным праздником. Фото из "Инстаграма" Натальи Комаровой.
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Сегодня, 3 июля, государственная инспекция безопасности дорожного движения отмечает 84 годовщину со дня образования.

- В нашем округе более 1400 сотрудников ГИБДД круглосуточно, при любой погоде, поддерживают порядок на дорогах, обеспечивают безопасность водителей, пассажиров, пешеходов, - написала в своем официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» Наталья Комарова

Она поздравила действующих сотрудников ГИБДД, а также ветеранов.

- Земляки говорят вам спасибо за службу, за помощь, предотвращение ДТП, за работу на КПП Югры, обеспечивающую контроль за состоянием здоровья граждан выезжающих и въезжающих в регион, - уточнила Комарова.

Она также добавила, что по оперативным данным, в Югре в текущий период количество ДТП снизилось на 9,9% в сравнении с прошлым годом, на 10,7% уменьшилось количество пострадавших югорчан.

- Желаю всем участникам праздника здоровья, успехов в служении Отечеству, - подвела итог глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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