Сильный ливень надвигается на Югру

В течение 3 июля на востоке Ханты-Мансийского автономного округа ожидается опасное явление: очень сильный дождь. Об этом стало известно от Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По причине опасных погодных явлений для вашей безопасности соблюдайте повышенные меры предосторожности:

- Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Если сильный ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие углубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях выше возможного уровня подтопления, - напоминают югорчанам в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь, то звоните по номерам экстренных служб с мобильного телефона 112, а со стационарного 01.

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