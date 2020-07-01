Коронавирус в Югре, последние новости на 2 июля 2020: югорские врачи в помощи не нуждаются, в Нижневартовске заработала горячая линия

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 2 июля 2020 года.За весь период пандемии в регионе подтвердили 9 212 случаев COVID-19. Из них 261 – за минувшие сутки. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Жертвой коронавируса в Югре стал еще один пациент. В результате от COVID-19 уже умерли 56 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в Югре новый случай коронавирусной инфекции зарегистрированы в 17 муниципальных образованиях. Как рассказали в оперштабе Югры, установлено еще 108 контактных, в 153 случаях контакт еще уточняется. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 69, с симптомами ОРВИ – 168, в бессимптомной форме заболевания – 24.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В Нижневартовске начала свою работу горячая телефонная линия по вопросам COVID-19. Она создана на базе нижневартовской городской поликлиники. Пока горячая телефонная линия работает в тестовом режиме. На вопросы вартовчан сейчас отвечают 14 сотрудников. Только за первый день работы специалисты приняли около 200 звонков от взрослого населения города.

Московские эксперты заключили, что медицинская помощь в Югре организована на достаточно высоком уровне, и дополнительная, экстренная помощь югорским врачам пока не требуется. Также было отмечено, используемое оборудование соответствует лучшим столичным клиникам.