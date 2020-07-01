Наблюдатели отметили безопасность процедуры голосования в Югре

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня провела рабочую встречу с общественными наблюдателями и представителями ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Участники мероприятия отметили строгое следование санитарным предписаниям на участках для голосования по поправкам в Конституцию.

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Наблюдатели подтвердили, что члены избирательных комиссий внимательно следят за соблюдением мер безопасности, в частности социальной дистанции, ношения масок, обработки рук, измерения температуры и так далее. Если возникают вопросы или замечания, они оперативно решаются, добавляют представители общественного контроля за процедурой голосования.

Всем голосующим измеряют температура. Фото: Правительство Югры

Отметим, что обеспечение работы общественных наблюдателей является одним из важных условий обеспечения легитимности и открытости процедуры голосования. В Югре для этого были созданы все условия. На участках работают в общей сложности почти 12 тысяч наблюдателей. Также они вместе с членами участковых избирательных комиссий выезжают к пожилым гражданам, которые в связи с режимом самоизоляции участвуют в голосовании на дому.

В качестве наблюдателей выступают представители общественных объединений, некоммерческих организаций, парламентских партий ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Единая Россия». На базе Общественной палаты Югры сформирован центр общественного наблюдения. А мониторинговая рабочая группа контролирует обеспечение доступности реализации конституционных прав участников голосования, а также соблюдение санитарной безопасности.

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Как отметила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, в округе соблюдены все условия для организации процедуры голосования безопасным для здоровья образом.

– Чтобы граждане, проживающие в Югре, могли выразить свое волеизъявление по вопросу поправок в Конституцию, необходимо было выполнить санитарные требования. Мы видим, что все меры безопасности соблюдены, – сказала Наталья Стребкова.

Все в медицинских масках. Фото: Правительство Югры

Председатель Избирательной комиссии автономного округа – Югры Денис Корнеев подчеркнул, что голосование проходит в соответствии с теми способами и условиями, которые были определены. Для удобства и доступности голосования обеспечены новые форматы и алгоритмы голосования: на дому, во дворах, посредством мобильных участков. Для каждого гражданина, вне зависимости от его местонахождения, обеспечена реализация его избирательного права.

– По состоянию на сегодняшний день большинство югорчан выбирает традиционный способ голосования – непосредственно на избирательном участке. Таким правом воспользовались около 57% от числа проголосовавших. Популярностью пользуется голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования – такой способ выбрали около 30% голосующих. Еще 13% голосуют на дому, – сообщил Денис Корнеев.

Председатель Избиркома Югры Денис Корнеев - об общероссийском голосовании.

При этом во всех случаях члены избирательных комиссий следуют четким предписаниям Роспотребнадзора, которые требуют соблюдение социальной дистанции, предоставление документов бесконтактным способом и так далее.

Голосование по поправкам в Конституцию в Югре. Фото: Правительство Югры

Председатель Общественной палаты ХМАО-Югры Ирина Максимова заявила, что организация работы такого числа наблюдателей в течение семи дней потребовала больших усилий и координации действий с общественными организациями и представительствами политических партий.

– Все это усугублялось напряженной эпидемиологической обстановкой. Однако, на мой взгляд, регион достойно справился со всеми сложностями. Корпус наблюдателей и координаторов благодаря опыту, накопленному за время работы на выборах разного уровня, эффективно выполнял свои задачи. Каждый наблюдатель знал свои обязанности, правила, время выхода на участки, для этого был выработан четкий график. Важно, что появился так называемый «золотой стандарт», который помогает наблюдателям ориентироваться в своей работе, понимать, на какие моменты прежде всего необходимо обращать внимание, – отметила Ирина Максимова.

Ирина Максимова о работе наблюдателей на голосовании.

Также о создании всех условий для защиты здоровья граждан говорят представители оппозиционных партий. Как отметил координатор Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР, депутат думы ХМАО-Югры Евгений Данников, по отзывам наблюдателей, никаких вопросов по обеспечению безопасности на участках не возникает.

– Как координатор регионального отделения я постоянно на связи с нашими представителями на участках. И слышу от них только положительные отзывы по организации работы на избирательных участках. Жалоб и замечаний от них не поступало. Также я сам посетил несколько участков в разных городах округа. И могу сказать, что процесс голосования организован максимально комфортно для жителей. Немаловажно, что для процедуры было выделено шесть дней, чтобы люди могли запланировать определенное время для посещения участков, в результате не возникало большого скопления людей. Созданы все условия, чтобы минимизировать угрозу заражения. Люди, приходя на участок, ни к чему не прикасаются, получают комплект средств индивидуальной защиты, проверка документов проводится на безопасном расстоянии, – высказался Евгений Данников.

Избирательная комиссия и наблюдатели в масках и перчатках. Фото: Правительство Югры

По словам руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» по ХМАО-Югре Михаила Сердюка, со стороны наблюдателей, которых определило партийная ячейка для работы в ходе голосования, на данный момент также никаких нареканий и претензий не поступало.

– С точки зрения безопасности здоровья граждан все организовано на должном уровне, все требования выполняются. Отделение «Справедливой России», как и коллеги из других партий, выставило своих наблюдателей. И до сих пор информации о нарушениях они не сообщали. Все проходит в штатном режиме, – сказал Михаил Сердюк.

Свидетельства наблюдателей и мнения экспертов и организаторов показывают, что избирательная система региона оказалась готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ. Процедура проходит с соблюдением всех требований и норм по обеспечению безопасности. А безопасность здоровья всех участников голосования при сохранении открытости и прозрачности всех избирательных процедур стали главными приоритетами для организаторов, о чем говорят беспрецедентные меры безопасности.