Когда отключат горячую воду в Сургуте?
Горячее водоснабжение в Сургуте планируется отключать после 6 июля. Об этом стало известно от пресс-службы администрации города.
- Через некоторое время появится график, и мы обязательно разместим его на портале администрации города, - уточнили сургутские власти.
Известно, что в некоторых микрорайонах отключение воды продлится десять дней, а в некоторых – две недели.
- Все будет зависеть от технического состояния инженерных сетей. Если после опрессовки не будет выявлено недостатков, через десять дней вода вновь появится, - прокомментировали в пресс-службе администрации Сургута.
Добавим, что в поселке Юность горячую воду отключали с 1 июня, в связи с необходимыми ремонтными работами в инженерных сетях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Отключение горячей воды отложили в Ханты-Мансийске
Горячее водоснабжение в полном объеме возобновят с 25 июня (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU