Когда отключат горячую воду в Сургуте?

Горячее водоснабжение в Сургуте планируется отключать после 6 июля. Об этом стало известно от пресс-службы администрации города.

- Через некоторое время появится график, и мы обязательно разместим его на портале администрации города, - уточнили сургутские власти.

Известно, что в некоторых микрорайонах отключение воды продлится десять дней, а в некоторых – две недели.

- Все будет зависеть от технического состояния инженерных сетей. Если после опрессовки не будет выявлено недостатков, через десять дней вода вновь появится, - прокомментировали в пресс-службе администрации Сургута.

Добавим, что в поселке Юность горячую воду отключали с 1 июня, в связи с необходимыми ремонтными работами в инженерных сетях.

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