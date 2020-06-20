Коронавирус в Югре, последние новости на 20 июня 2020 года: за сутки выявлено 280 новых заболевших
Случаи инфицирования зарегистрированы в 15 муниципальных образованиях округа
Случаи инфицирования зарегистрированы в 15 муниципальных образованиях округаФото: pixabay.com
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За последние сутки в Югре зарегистрировано 280 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 15 муниципальных образованиях. В том числе 75 в Сургуте, 49 в Нефтеюганском районе, 38 в Нижневартовске, по 23 в Когалыме и Нефтеюганске. Также за последние сутки в Югре из больниц по выздоровлению выписано 144 человека
В столице регионе Ханты-Мансийске выявлено 15 заболевших. Всего в Югре на 20 июня зафиксировано 5992 лабораторно подтвержденных случая в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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