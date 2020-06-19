2020-06-19T14:09:32+03:00
Общество

В югорских лесах ищут паразитов

Фитосанитарные обследования проводят регулярно
Руслан Савинов
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В югорских лесах ищут паразитовВ югорских лесах ищут паразитовФото: pixabay.com
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Теплое лето в Югре создает благоприятные условия для размножения насекомых, в том числе и вредителей.

- Многие виды опасных насекомых способны быстро размножаться, нанося тем самым большие убытки лесному хозяйству, - отмечают в региональном Управлении Россельхознадзора

Ежегодно проводится мониторинг распространения таких жуков как: большой черный еловый усач, черный сосновый усач, малый черный еловый усач, сибирский шелкопряд, которые являются карантинными вредителями.

Чтобы выявить карантинных вредителей, инспекторы в лесах начали устанавливать специальные феромонные ловушки.

- Они предназначены для привлечения насекомых при помощи определенных запахов, характерных только для представителей данного вида, - сообщают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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