В югорских лесах ищут паразитов
Теплое лето в Югре создает благоприятные условия для размножения насекомых, в том числе и вредителей.
- Многие виды опасных насекомых способны быстро размножаться, нанося тем самым большие убытки лесному хозяйству, - отмечают в региональном Управлении Россельхознадзора
Ежегодно проводится мониторинг распространения таких жуков как: большой черный еловый усач, черный сосновый усач, малый черный еловый усач, сибирский шелкопряд, которые являются карантинными вредителями.
Чтобы выявить карантинных вредителей, инспекторы в лесах начали устанавливать специальные феромонные ловушки.
- Они предназначены для привлечения насекомых при помощи определенных запахов, характерных только для представителей данного вида, - сообщают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU