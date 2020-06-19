Меры карантина для вахтовиков ужесточили в Югре

Губернатор ХМАО Наталья Комарова внесла изменения в список мер по предотвращению распространения коронавируса при осуществлении организациями деятельности с применением вахтового метода.

- Работодателям рекомендовано обеспечить предоставление работниками, прибывающими на вахту, справки об эпидемиологическом окружении из медорганизации по месту жительства, подтверждающей отсутствие клинических проявлений ОРВИ и контакта с заболевшими COVID-19. Справка должна быть выдана не ранее чем за три дня до дня прибытия на вахту, - уточнили в пресс-службе правительства ХМАО.

Кроме того, прибывшие работники должны быть помещены в изоляцию в буферной зоне, изолированные помещения на 14 дней.

При этом работодатель должен направить уведомление в адрес регионального Роспотребнадзора.